روسيا تعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا"

كشفت كبيرة أطباء الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، أن العمل على إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد جار في مختبرين روسيين مختلفين بشكل متواز.

وقالت بوبوفا: "يجري تطوير اللقاح في معهدين بالتوازي"، معتبرة هذا الأمر "جيدا جدا".

وأوضحت أن ذلك عملية علمية طبيعية، حيث "يعمل البعض وفقا لخوارزمية معينة، وآخرون وفقا لخوارزمية أخرى"، مضيفة أن "الكثير من دول العالم تتبع هذه الطريقة".

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وأشارت المسؤولة إلى أنه ليس هناك موعد محدد لإنجاز المهمة، لكن "الشيء الأهم اليوم هو اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية"، مؤكدة أن روسيا تبذل كل ما في وسعها للحد من الفيروس ومنع انتقاله إلى البلاد، وكذلك لمنع انتشاره في حالة اختراقه الحدود، ونصحت المواطنين باتباع نفس القواعد المتبعة للوقاية من الإنفلونزا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت الصين حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة ومنطقة إدارية بسبب فيروس "كورونا"، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

المصدر: "نوفوستي"