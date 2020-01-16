بوتين: روسيا ستبقى جمهورية رئاسية وستصبح أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستبقى "جمهورية رئاسية"، لافتا إلى أنها ستصبح "أكثر انفتاحا" مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته.

إقرأ المزيد

وأكد بوتين خلال اجتماع لوضع مقترحات لتعديل الدستور أن "مشروع التعديلات الدستورية يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا"، مشددا على أن "الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا لا يجب أن تتناقض مع دستور البلاد".

وكان بوتين اقترح، أمس الأربعاء، إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام الرئيس، ووقع على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.

ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع، بافيل كراشينينيكوف، ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية، تاليا خابرييفا، رؤساء مشتركين لفريق العمل.

ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.

المصدر: وكالات