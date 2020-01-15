بوتين يشكل فريق عمل لإعداد مقترحات حول تعديل الدستور الروسي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.

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وأفاد الكرملين، في بيان، بأن الأمر ينص على "تشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات لإجراء تعديلات على دستور الاتحاد الروسي، وإقرار تشكيلته".

ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع، بافيل كراشينينيكوف، ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية، تاليا خابرييفا، رؤساء مشتركين لفريق العمل.

ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.

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وأفاد كليشاس، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، بأن الجلسة الأولى لفريق العمل ستنعقد يوم 17 يناير.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقدم بوتين، في رسالة للجمعية الفدرالية، بمبادرة لإجراء تعديلات في الدستور الروسي، تشمل الحد من فترة عمل الرئيس بولايتين وتحديد نظام جديد لاختيار رؤساء الوزراء وتوسيع صلاحيات البرلمان.

المصدر: RT + وكالات