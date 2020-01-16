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لافروف يعلق على مستقبله في الحكومة الروسية الجديدة

أخبار روسيا

لافروف يعلق على مستقبله في الحكومة الروسية الجديدة
Sputnik Vitaly Belousov
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رد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على سؤال عن منصب قد يشغله في التشكيلة المقبلة للحكومة الروسية.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام طلاب فرع طشقند لمعهد موسكو للعلاقات الدولية: "كل هذه السنوات التي مضت بعد تخرجي من المعهد، لم أكن مجرد موظف يشغل منصبا ما، بل كنت دائما أؤدي واجباتي بكل نزاهة، واستمر في ذلك إلى الآن".

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وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يتم النظر فيه في مجلس الدوما.

المصدر: وكالات

 

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