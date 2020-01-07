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مصرع 6 أشخاص في حريق بضواحي موسكو

أخبار روسيا

مصرع 6 أشخاص في حريق بضواحي موسكو
Sputnik
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في منطقة رامينسكويه بمقاطعة موسكو.

وذكر مصدر في الخدمة الصحفية التابعة للوزارة، أن الحريق اندلع في كابينة بمجمع للبيوت البلاستيكية الزراعية في المنطقة المذكورة، لتنتشر النيران في المكان.  

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وقال المصدر: "اشتعلت النيران في المؤسسة الواقعة في قرية نيستيروفو. وعثر رجال الإطفاء على 6 جثث". ويجري التحقيق في الوقت الراهن لتحديد أسباب وملابسات الحريق.  

المصدر: إنترفاكس

 

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