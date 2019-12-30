وزير الخارجية الإيطالي الأسبق يسرد ذكريات استقبال بوتين له بمنزله الريفي

تحدث وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، فرانكو فراتيني، في إطار مشروع مكرس للذكرى العشرين لقيادة فلاديمير بوتين لروسيا، عن تفاصيل استقبال بوتين له في منزله الريفي بضواحي موسكو.

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ويتضمن هذا المشروع الذي تشرف عليه وكالة "ريا نوفوستي" لقاءات مع سياسيين روس وأجانب وشخصيات عامة بارزة، عرفت بوتين على مدى سنوات طويلة.

ويقول فراتيني الذي تولى أيضا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية في السابق، إن بوتين كان يستقبله دائما خلال زياراته إلى روسيا عندما كان وزيرا لخارجية بلاده، مضيفا أنه اجتمع ببوتين "مرتين في منزله الريفي بضواحي موسكو"، وكان ذلك بعد وقت قصير من تعيينه وزيرا للخارجية الإيطالية في نوفمبر 2002.

وروى وزير الخارجية الإيطالي الأسبق بعض انطباعاته عن أحد لقاءاته بالرئيس الروسي قائلا: "لعلمه أنني أحب كثيرا الحيوانات، أحضر بوتين معه كلبته الرائعة واللطيفة كوني، وفيما كنا نتحادث، جلست طيلة الوقت بيننا قرب المدفأة".

وذكر فراتيني أن بوتين في هذا الاجتماع، أخبره عن برنامج روسي فريد لحماية نمور آمور المهددة بالانقراض، مضيفا "هذا المشروع نُفذ بالفعل، وتم إنقاذ نمور آمور".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي الأسبق أنه لا يزال يحتفظ بانطباعات شخصية طيبة عن لقاءاته بالرئيس بوتين، لافتا إلى الجانب الإنساني فيه بقوله: "يمكن أن تكون قائدا كبيرا، لكن الجانب الشخصي والإنساني يبقى دائما مهما وممتعا".

المصدر: نوفوستي