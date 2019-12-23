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بوتين لأحد المسؤولين: ارفع يدك عن المرتديلا!

مال وأعمال

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أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال معرض زراعي مقام في جمهورية أديغيا الروسية روح الفكاهة العالية، حيث مازح أحد المسؤولين الكبار خلال جولة في المعرض.

ووصل بوتين إلى المعرض بعد زيارة مجمع لزراعة الورود في الجمهورية الواقعة في جنوب روسيا.

ويظهر في الفيديو الرئيس الروسي وهو يمازح ممثله الشخصي إلى الدائرة الفدرالية الجنوبية فلاديمير أوستينوف، الذي كان يتفقد لفافة مرتديلا (سجق) بين المعروضات.

فقال بوتين له: "ضع المرتديلا مكانها..." ما دفع الحضور للضحك والابتسام، وفي اللحظة التي كان فيها أوستينوف يضع السلعة مكانها، أضاف بوتين: "ضعها مكانها وسأسامحك!".

يشار إلى أن القطاع الزراعي في روسيا يحظى باهتمام بالغ من الحكومة، حيث تسعى روسيا لمضاعفة صادراتها الزراعية لتصل بحلول 2024 إلى 45 مليار دولار"، بعد أن صارت تحتل المركز الأول بين مصدري القمح في العالم.

المصدر: "نوفوستي"

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