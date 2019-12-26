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الجيش السوري يتقدم باتجاه محور سراقب ويقترب من النقطة التركية الرابعة

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الجيش السوري يتقدم باتجاه محور سراقب ويقترب من النقطة التركية الرابعة
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جنود سوريون
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أعلن مصدر عسكري في الجيش السوري لـRT، اليوم الخميس، أن القوات الحكومية حررت قرى ومزارع حلبان وتل خطرة وخربة نواف بريف إدلب الجنوب شرقي.

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وأضاف المصدر أن الجيش بات يتقدم باتجاه محور سراقب وأصبح قريبا من النقطة التركية الرابعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري أن قواته باتت على بعد كيلومترات قليلة عن مدينة معرة النعمان الإستراتيجية على الطريق الدولي حلب-دمشق، مؤكدا أن قواته تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب.

المصدر: RT

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