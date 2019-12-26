 
مباشر
عاجل
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: سنكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر بما يخدم شعوبنا

الجيش السوري: قواتنا على بعد كيلو مترات قليلة من بلدة معرة النعمان الاستراتيجية

أخبار العالم العربي

الجيش السوري: قواتنا على بعد كيلو مترات قليلة من بلدة معرة النعمان الاستراتيجية
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myui

أعلن الجيش السوري أن قواته باتت على بعد كيلومترات قليلة عن مدينة معرة النعمان الإستراتيجية على الطريق الدولي حلب-دمشق.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية بريف إدلب
وسائل إعلام: الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية بريف إدلب

وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان جاء فيه:"وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة، تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وتمكن الجيش السوري من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة، وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية".

وفي سياق متصل، تصدى الجيش السوري لهجوم لتنظيم داعش على نقاطه في هريبشة و كباجب جنوب دير الزور بشرقي سوريا.

وأوضح المصدر، أن عدد القرى التي حررها الجيش وسيطر عليها سيطرة كاملة بلغ 47 قرية في شمالي سوريا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سلمان العودة في السعودية بسبب ورقة امتحان