الجيش السوري: قواتنا على بعد كيلو مترات قليلة من بلدة معرة النعمان الاستراتيجية

أعلن الجيش السوري أن قواته باتت على بعد كيلومترات قليلة عن مدينة معرة النعمان الإستراتيجية على الطريق الدولي حلب-دمشق.

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وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان جاء فيه:"وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة، تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وتمكن الجيش السوري من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة، وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية".

وفي سياق متصل، تصدى الجيش السوري لهجوم لتنظيم داعش على نقاطه في هريبشة و كباجب جنوب دير الزور بشرقي سوريا.

وأوضح المصدر، أن عدد القرى التي حررها الجيش وسيطر عليها سيطرة كاملة بلغ 47 قرية في شمالي سوريا.

المصدر: وكالات