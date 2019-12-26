الأمن الروسي يفتش مكتب المعارض نافالني

داهمت أجهزة الأمن الروسية، صباح اليوم الخميس، مكتب مؤسس صندوق مكافحة الفساد، المعارض، أليكسي نافالني.

ونفى نافالني صحة الأنباء التي تحدثت عن إيقافه من قبل أجهزة الأمن وقال في تغريدة على "تويتر": "لا توجد إيقافات، فقط تم إخراجي بالقوة من المكتب والممرات، حيث تقع مكاتب صندوق مكافحة الفساد، و Navalnylive محاصرة بالقبعات السوداء، وتمت مصادرة كل المحتويات"، مضيفا أنه تم اختيار هذا التاريخ لأنه من المقرر أن يكون هناك بث من المكتب.

هذا وكانت المتحدثة باسم المكتب الصحفي لنافالني قد صرحت في وقت سابق اليوم، أن نافالني تم إيقافه.

وقد قامت أجهزة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس بتفتيش مكتب نافالني بعد أن امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته المحكمة يقضي بالتخلص من فيلم "إنه ليس ديمون".

المصدر: انترفاكس