تحطم مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس أثناء اختبارات شرقي روسيا

أفادت وكالات أنباء روسية صباح اليوم، بتحطم مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في حكومة الإقليم، أن الحادث وقع أثناء إجراء اختبار للمحرك، مضيفا أن الطائرة ليست تابعة للقوات المسلحة بل لمصنع كومسومولسك على آمور.

وأضاف المسؤول أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بمروحية، مشيرا إلى عدم توفر تفاصيل حول حالته.

وحسب مصدر أمني، فإنه تجري حاليا عملية البحث عن الصندوق الأسود للطائرة، بينما تتحدث الروايات الأولية لأسباب الحادث عن عطل فني أو خطأ في القيادة.

وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية. وتم عرض النسخة التصديرية من المقاتلة للعلن للمرة الأولى خلال معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو الصيف الماضي.

المصدر: وكالات