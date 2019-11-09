بالفيديو.. اكتمال الشبح الروسي "سو-57" قطعة قطعة 

نشرت قناة "زفيزدا" على موقعها في "يوتيوب"، شريط فيديو لعملية تجميع مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" في مصنع كومسومولسك على آمور في أقصى شرقي روسيا.

وترافق نشر الفيديو مع زيارة نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو للمصنع المذكور، حيث أكد أن الجيش الروسي سيتسلم أول مقاتلة من هذا النوع خلال العام الحالي.

وفي يوليو الماضي، قال قائد سلاح الجو الهندي المارشال بيرندر سينغ دانوا، إن بلاده تنظر في احتمال شراء هذه المقاتلات، وذلك بعد أن تدخل الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية.

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ويقول القائمون على تطوير هذه المقاتلة الفريدة التي نفذت أول تجربة طيران عام 2010، إن مزاوجتها بين القدرة على المناورة الفائقة والطيران بسرعة تفوق الصوت، علاوة على تزويدها بمنظومات إلكترونية حديثة، وتمتعها بقدرات تخفيها كليا عن الرادار، تمنحها تفوقا محسوبا على منافساتها الأطلسية.

المصدر: قناة زفيزدا