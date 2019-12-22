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حريق في مصفاة للنفط بروسيا

أخبار روسيا

حريق في مصفاة للنفط بروسيا
وزارة الطوارئ الروسية
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اندلع حريق بمصفاة "أوفا نفتيخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا الروسية، وانتشر على مساحة 1600 متر مربع، فيما انحصرت الأضرار في الماديات.

وقال فرع وزارة الطوارئ في المنطقة، إن الحريق شب فجر اليوم في براميل تحوي سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحد منها 200 لتر.

وأكد المصدر أن 75 شخصا شاركوا في إطفاء الحريق، تزامنا مع توجه قطار لإطفاء الحرائق إلى المنطقة.

المصدر: RT

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