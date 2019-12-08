مسؤول روسي يتعرض لحادث مروري مؤلم أثناء محاولته إنقاذ جرو من الموت

تعرض إينوكنتي ستريابكوف رئيس منطقة بييسكي في جمهورية خاكاسيا بسيبيريا الروسية لحادث مروري، أثناء محاولته إنقاذ جرو شارد.

وذكرت الشرطة المحلية، أن الحادث وقع ليلة الـ8 من ديسمبر على طريق سايانوغورسك - كالي بك.

وشاهد ستريابكوف جروا صغيرا على طريق السيارات العام، فخرج من سيارته لإبعاده من هناك، وفي تلك اللحظة صدمته سيارة مسرعة.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث تم تشخيص تعرضه لجروح في الرأس وارتجاج في الدماغ، وأكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة، ولا قلق على حياته.

المصدر: نوفوستي