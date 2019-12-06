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روسيا: سيتم على الأرجح توقيع اتفاق مع وتركيا حول تزويدها بدفعة جديدة من "إس-400"

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روسيا: سيتم على الأرجح توقيع اتفاق مع وتركيا حول تزويدها بدفعة جديدة من
Reuters TURKISH DEFENCE MINISTRY
مكونة من منظومة دفاع جوي روسية من طراز "إس-400" تم تصديرها إلى تركيا
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أعلن مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، أن روسيا وتركيا ستوقعان على الأرجح عام 2020 اتفاقا حول تزويد تركيا بدفعة جديدة من منظومات "إس-400".

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وقال شوغايف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول نية الطرفين عقد صفة جديدة حول "إس-400" في العام المقبل: "احتمال حدوث ذلك عال بما فيه الكفاية".

وأضاف شوغايف: "نعمل بشكل ممنهج على هذه المسألة. والأهم يكمن في وجود تصميم من كلا الطرفين لمواصلة التعاون في هذا المجال".

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كما قال شوغايف، تعليقا على موضوع تزويد تركيا بطائرات حربية: "المشاورات مستمرة، ونحن مستعدون لعرض مقاتلاتنا بسعر تنافسي".

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز نطاق مسألة "إس-400"، مبينا: "هناك مسائل أخرى في الأجندة".

المصدر: إنترفاكس + وكالات

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