روسيا: سيتم على الأرجح توقيع اتفاق مع وتركيا حول تزويدها بدفعة جديدة من "إس-400"
أعلن مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، أن روسيا وتركيا ستوقعان على الأرجح عام 2020 اتفاقا حول تزويد تركيا بدفعة جديدة من منظومات "إس-400".
وقال شوغايف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول نية الطرفين عقد صفة جديدة حول "إس-400" في العام المقبل: "احتمال حدوث ذلك عال بما فيه الكفاية".
وأضاف شوغايف: "نعمل بشكل ممنهج على هذه المسألة. والأهم يكمن في وجود تصميم من كلا الطرفين لمواصلة التعاون في هذا المجال".
روسيا: مستعدون لتوريد مقاتلات إلى تركيا بسعر تنافسي
كما قال شوغايف، تعليقا على موضوع تزويد تركيا بطائرات حربية: "المشاورات مستمرة، ونحن مستعدون لعرض مقاتلاتنا بسعر تنافسي".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز نطاق مسألة "إس-400"، مبينا: "هناك مسائل أخرى في الأجندة".
المصدر: إنترفاكس + وكالات