نيبينزيا: ترامب وعد بحل قضية عدم منح التأشيرات لأعضاء في الوفد الروسي إلى الجمعية العامة

ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعد بحل قضية عدم منح تأشيرات لمسؤولين روس للمشاركة في اجتماعات المنظمة الأممية.

وقال نيبينزيا، بعد مشاركته في اجتماع بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع ترامب، في البيت الأبيض، مساء الخميس: "هو أكد أن هناك قضايا مصطنعة على الإطلاق تؤثر للأسف على هيبة وسمعة الولايات المتحدة. وبينها موضوع منح تأشيرات الدخول للوفود التي تزور مقر الأمم المتحدة للمشاركة في فعالياتها".

وأضاف: "تحدثت اليوم حول ذلك خلال الاجتماع، ونأمل في أن يتم حل هذه المشكلة، لأنها لا تليق بالولايات المتحدة ولا تعطيها مزيدا من الهيبة والسمعة. والرئيس ترامب بالطبع لم يكن على دراية بالتفاصيل، ووعد بالتعامل مع القضية ومعالجتها، الأمر الذي آمل في حدوثه".

وفي سياق متصل، أشار المندوب الروسي إلى أن المحادثات خلال الاجتماع كانت "نزيهة وجرت بشكل جيد ونشط وبحماس، وتمت مناقشة مواضيع مختلفة"، مضيفا أن ترامب شارك باهتمام في الحديث مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأوضح: "بحثنا تقريبا كل المواضيع، بما في ذلك القضية الكورية وإيران وأفغانستان وليبيا والأمم المتحدة وأمور كثيرة بشكل عام".

وسبق أن رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين الروس للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك من 24 إلى 30 سبتمبر، وبينهم مدير الأمانة العامة للخارجية الروسية، سيرغي بوتين، ورئيسا لجنتي الشؤون الدولية في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، ليونيد سلوتسكي وقسطنطين كوساتشيف، إضافة إلى مترجمين.

المصدر: وكالات