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بوتين: روسيا مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت-3" قبل نهاية العام الحالي دون أي شروط

أخبار روسيا

بوتين: روسيا مستعدة لتمديد معاهدة
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) قبل نهاية العام الحالي من دون أي شروط مسبقة.

وقال بوتين خلال اجتماع مكرس لمسائل الدفاع، اليوم الخميس: "أود أن أجدد التأكيد على موقف روسيا الاتحادية، فإن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت-3" فورا، بأسرع ما يمكن وقبل نهاية العام الحالي، بدون أي شروط مسبقة".

وأضاف: "أقول ذلك بشكل رسمي لكي لا يكون هناك أي تفسير مزدوج لموقفنا".

وأكد أن جميع مقترحاتنا بشأن تمديد هذه المعاهدة لا تزال على الطاولة، ونحن لم نتلق أي رد فعل من شركائنا".

يتبع...

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