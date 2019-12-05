شركة "روس آتوم" الروسية تعلن تعليق عملها في منشأة "فوردو" الإيرانية لأسباب تقنية

أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية أنها أبلغت الجانب الإيراني بتعليق أعمالها على إنتاج النظائر المستقرة لأغراض طبية بمنشأة "فوردو" الإيرانية، لأسباب تقنية.

إقرأ المزيد

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن قرار تعليق العمل في "فوردو" اتخذ بعدما بدأت إيران في الـ6 من نوفمبر بضخ سادس فلوريد اليورانيوم في الموقع نفسه الذي تنتج فيه نظائر التيلوريوم والزينون المشعة المستقرة للأغراض الطبية، وذلك تنفيذا للمرحلة الرابعة من قرار طهران تقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وأشارت "روس آتوم" إلى أن عمليات "تخصيب اليورانيوم وإنتاج النظائر المستقرة (غير مشعة)، لا يمكن تنفيذها في مكان واحد لأن كميات من اليورانيوم ستظهر حتما في الهواء وعلى المعدات، في مخالفة لمعايير استخدام النظائر المنتجة للأغراض الطبية".

وأوضحت أنها ستستأنف إنتاج النظائر في "فوردو" بعد توقيف أجهزة الطرد المركزي الغازي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم وتفكيها هناك، وإتمام تنظيف الموقع وكل الأجهزة بعناية.

وتقوم "روس آتوم" بتعديل مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي الغازي لإنتاج النظائر المستقرة في "فوردو" بموجب اتفاق موقع مع طهران عام 2017.

المصدر: تاس