 
مباشر
عاجل
شركة "روس آتوم" الروسية تعلن تعليق عملها في منشأة "فوردو" الإيرانية لأسباب تقنية

مدفيديف: قطع نظام SWIFT عن روسيا إعلان للحرب

أخبار روسيا

مدفيديف: قطع نظام SWIFT عن روسيا إعلان للحرب
Sputnik Дмитрий Астахов
رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muc9

اعتبر رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، أن قطع نظام SWIFT الدولي للتعاملات المالية عن روسيا، كانت ستعتبره موسكو إعلانا للحرب على روسيا.

وقال مدفيديف في حديث للقنوات الروسية اليوم الخميس تعليقا على "قانون الإنترنت السيادي" الذي تبنته روسيا مؤخرا، إن تهديد حجب روسيا عن الإنترنيت العالمي احتمال وارد، لافتا إلى أن التشريع المذكور يهدف إلى حماية روسيا من التداعيات المحتملة لإجراء كهذا.

وأشار مدفيديف إلى أن الدول الغربية قد تتخذ قرارا لقطع روسيا "عن أي شيء"، وأضاف: "عندما بدأت، على سبيل المثال الصدامات مع الأمريكيين، بحثوا بشكل جدي تماما، ونحن نعرف ذلك بالتأكيد، وتم نشر تقارير حول ذلك، مسألة فصل روسيا عن النظام الدولي للتعاملات المالية".

وتابع: "هذا ضربة في أسفل البطن، ويمثل عمليا إعلانا للحرب علينا... هذه المسألة تم بحثها حقا. وما الذي يمنعهم عن ذلك (قطع روسيا عن الإنترنت العالمي)؟".

المصدر: وكالات  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا