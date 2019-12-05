اعتبر رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، أن قطع نظام SWIFT الدولي للتعاملات المالية عن روسيا، كانت ستعتبره موسكو إعلانا للحرب على روسيا.

وقال مدفيديف في حديث للقنوات الروسية اليوم الخميس تعليقا على "قانون الإنترنت السيادي" الذي تبنته روسيا مؤخرا، إن تهديد حجب روسيا عن الإنترنيت العالمي احتمال وارد، لافتا إلى أن التشريع المذكور يهدف إلى حماية روسيا من التداعيات المحتملة لإجراء كهذا.

وأشار مدفيديف إلى أن الدول الغربية قد تتخذ قرارا لقطع روسيا "عن أي شيء"، وأضاف: "عندما بدأت، على سبيل المثال الصدامات مع الأمريكيين، بحثوا بشكل جدي تماما، ونحن نعرف ذلك بالتأكيد، وتم نشر تقارير حول ذلك، مسألة فصل روسيا عن النظام الدولي للتعاملات المالية".

وتابع: "هذا ضربة في أسفل البطن، ويمثل عمليا إعلانا للحرب علينا... هذه المسألة تم بحثها حقا. وما الذي يمنعهم عن ذلك (قطع روسيا عن الإنترنت العالمي)؟".

المصدر: وكالات