موسكو وبكين تتفقان على مجابهة التدخل الخارجي

أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن موسكو وبكين اتفقتا على مقاومة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية معا، عقب مشاورات بشأن الأمن الاستراتيجي.

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي أن الطرفين "اتفقا على تعزيز التفاعل الاستراتيجي، ومعارضة التدخل الخارجي بشدة، وتقديم الدعم المتبادل في المسائل ذات الأهمية الأساسية لبعضهما البعض، واتفقا على مواصلة اتخاذ موقف واضح ضد سياسة الإجراءات أحادية الجانب وممارسة الإرهاب النفسي، والدفاع عن السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين"​​​.

وأضافت أن العالم يعيش حاليا سياسة الإرهاب النفسي والأفعال أحادية الجانب التي تشكل ضربة جدية تقوض النظام الدولي، حيث أن بعض الدول تتدخل بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ما يقوض سيادة هذه الدول ومصالحها.

وختمت تشونينغ قائلة: "في ظل هذه الظروف، يتعين على الصين وروسيا تعزيز الاتصالات الأمنية الاستراتيجية وزيادة مستوى الثقة الاستراتيجية وحماية المصالح الأساسية لبعضهما البعض، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، وباعتبارهما شريكين في التعاون الاستراتيجي الشامل".

يذكر أن المشاورات الصينية الروسية اختتمت أمس الأربعاء في شنغهاي، وجرى خلالها بحث الأوضاع في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

المصدر: "نوفوستي"









