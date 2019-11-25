بوتين وزيلينسكي يبحثان هاتفيا إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة وتوريدات الغاز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا عدة مواضيع، من بينها إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا، واستئناف توريدات الغاز الروسي لأوكرانيا.

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وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية في بيان صدر إثر الاتصال الهاتفي إنه تم بطلب من الجانب الأوكراني.

وأضاف البيان أن المكالمة جاءت قبل قمة "رباعية النورماندي" حول حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا والمقررة يوم 9 ديسمبر 2019 في باريس.

وناقش الرئيسان "الوضع المتعلق بتسليم السفن العسكرية الثلاث التي أشركتها كييف في العملية الاستفزازية بمضيق كيرتش في نوفمبر 2018".

كما بحث الطرفان بصورة مفصلة مسألة الغاز، بما في ذلك استمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، واستئناف توريدات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا، حسب البيان.

واتفق بوتين وزيلينسكي على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وحسب بيان صدر عن الجانب الأوكراني، أكد زيلينسكي أهمية إعادة روسيا للسفن الثلاث، مشددا على ضرورة أن تعيد روسيا جميع الأسلحة والمعدات والوثائق المضبوطة من السفن.

وأكد البيان الأوكراني أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى موضوع مفاوضات الغاز في الصيغة الثلاثية بمشاركة روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن روسيا سلمت أوكرانيا سفنها المحتجزة في نوفمبر 2018 بسبب اختراقها الحدود البحرية الروسية في مضيق كيرتش.

لكن روسيا لم تعد لأوكرانيا قرابة 30 قطعة من الأسلحة والعتاد التي كانت على متن السفن، مفضلة إبقائها لديها باعتبارها أدلة مادية لما حصل.

المصدر: RT