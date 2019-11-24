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الأرصاد الجوية تحذر من تعرض موسكو لمطر جليدي

أخبار روسيا

الأرصاد الجوية تحذر من تعرض موسكو لمطر جليدي
Sputnik
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قال يفغيني تيشكوفيتس كبير المختصين في مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس"، إن الأمطار الجليدية ستهطل على موسكو الخميس المقبل، وإن الطرقات والأرصفة ستتغطى في العاصمة بطبقة من الجليد.

وأشار الخبير أيضا، إلى أن موسكو ستشهد طقسا باردا، من الأحد إلى الثلاثاء، ولكن لن يترافق ذلك مع أي هطول للمطر أو تساقط الثلج.

ومن المتوقع أن تكون درجة حرارة الجو في موسكو، من ناقص 6 حتى ناقص 11 درجة مئوية في الليل، وستبلغ الصفر خلال النهار، وقد تصل إلى ناقص 5 درجات.

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وقال تيشكوفيتس: "ستكون السماء غائمة يوم الأربعاء، وفي بعض الأماكن قد تسقط الثلوج الخفيفة، لكن من غير المحتمل أن يتشكل غطاء ثلجي على الأرض. وسترتفع درجة الحرارة تدريجيا، وستتراوح في فترة ما بعد الظهر من ناقص 2 إلى ناقص 7.

المصدر: نوفوستي

 

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