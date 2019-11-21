سجلت درجات الحرارة في الرياض اليوم الخميس انخفاضا قياسيا، ترافقه موجة برد قارس كانت الأشد منذ 30 عاما، وذلك بعد شهور الحر الطويلة، ووسط سيول اجتاحت منطقة الباحة وأغرقت السيارات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط وشرق المملكة والرياض، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم برودة قياسية وصلت إلى 7 و8 درجات مئوية.

وتفاوتت الأرقام التي سجلها المختصون بأحوال الطقس لدرجة الحرارة في المدينة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان الرياض.

سائق جرافة يقتحم سيلا جارفا وينقذ أشخاص علقوا فيه



نجح سائق جرافة كبيرة في السعودية، الأربعاء، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من مصير مجهول بعد أن غمر سيل جارف سيارتهم، إذ نزل بجرافته في مجرى السيل ونقلهم لخارجه.

للمزيد: https://t.co/3Nph5AJFyo#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#السعودية#RT_Arabicpic.twitter.com/YRkKEYR6al — RT Arabic (@RTarabic) November 21, 2019

ووجدت الأجواء الباردة صداها في مواقع التواصل الاجتماعي سريعا، حيث وثق كثير من السعوديين الأجواء الباردة التي يعيشونها مع ساعات الصباح الأولى.

ومع ذلك قال الموسيقار ممدوح سيف، الذي يستعد لإحياء حفل موسيقي في الرياض: "درجة الحرارة الآن بالرياض 9 بالرغم من البرد، البروفة مستمرة".

ونقلت حسابات إخبارية عن مختصين في أحوال الطقس، قولهم إن درجة الحرارة المسجلة اليوم الخميس في العاصمة، تعد حدثا نادرا لم تشهده الرياض منذ نحو عشرين عاما.

ونصح القائمون على حساب "طقس العرب"، سكان الرياض بأخذ الاحتياطات لمواجهة البرد الطارئ الذي لم يتعودوا عليه، بارتداء الملابس الشتوية وتشغيل وسائل التدفئة.

بدوره، ذكر حساب "أخبار السعودية الجديدة" أن "أقل درجة حرارة سجلتها مدينة الرياض في شهر نوفمبر كانت عام 1988م، إذ بلغت 7 درجات مئوية، واليوم تشهد العاصمة درجة حرارة مقاربة لما كانت في نهاية الثمانينيات".

ولأجواء الشتاء الباردة، خصوصية في العاصمة السعودية التي تعيش درجات حرارة عالية لأشهر طويلة من السنة، إذ يشكل الشتاء القصير نسبيا فرصة لتغيير نمط الحياة.

المصدر: وكالات