وفاة طيار فور هبوط طائرته جنوبي روسيا

نفذت طائرة ركاب كانت برحلة من موسكو إلى أنابا، هبوطا اضطراريا في مدينة روستوف على الدون، بسبب تدهور الحالة الصحية لمساعد قائد الطائرة.

وقال المتحدث باسم مديرية التحقيق في أنابا السياحية جنوبي روسيا، إن فريق الإسعاف لم يتمكن من إنقاذ حياة الطيار الذي فارق الحياة فور هبوط الطائرة.

من جانبه أفاد المكتب الصحفي لشركة "إيروفلوت"، صاحبة الطائرة، بأن قائد الطائرة اتخذ قرار الهبوط الاضطراري لكي ينقذ حياة زميله ولكن بدون جدوى.

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وشعر الطيار بألم في صدره خلال الرحلة، ووفقا للمعلومات الأولية، كان سبب الوفاة، نوبة قلبية.

المصدر: نوفوستي