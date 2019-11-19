روسيا: العقوبات الأمريكية على منشأة فوردو الإيرانية خرق صارخ للالتزامات الدولية للولايات المتحدة

أكدت روسيا أن استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على منشأة فوردو النووية الإيرانية انتهاك صارخ للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن إعفاء الولايات المتحدة منشأة فوردو من الاستثناءات في العقوبات على إيران "مثال جديد للانتهاكات الصارخة للالتزامات الدولية من قبل الولايات المتحدة وموقفها غير المسؤول من الاتفاقات التي تبرمها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي لا تخجل من خرقها بشكل سافر بل تسعى إلى تعقيد تطبيقها من قبل باقي الدول المشاركة فيها".

وشددت الوزارة على أن "مثل هذه التصرفات المخزية لإحدى أكبر الدول التي تطمح إلى الزعامة العالمية تستحق أشد إدانة"، متوقعة أن يتلقى هذا القرار "تقييما مناسبا" في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن 2231 حول ملف إيران النووي، في ديسمبر المقبل.

وتابعت الوزارة أن "الإجراءات الإيرانية الخاصة بتعليق الالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك استئناف أعمال التخصيب في منشأة فوردو، تمثل ردا على الحملة السياسية الطائشة التي تم نشرها في الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي".

وأكدت روسيا في هذا البيان أنها تواصل التعاون الوثيق مع إيران في مجال إعادة التهيئة في فوردو، مبينة أن الخبراء الروس يشاركون بنشاط في هذا المشروع.

وشددت الخارجية الروسية: "لا بد، علما بالتصريحات الأمريكية، من ردود أفعال جوهرية من قبل اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ونأمل في أن يجد زملاؤنا الأوروبيون قدرات على تجاوز الإعراب الشكلي عن مباعث قلقهم من تصرفات الولايات المتحدة والوقوف معنا ومع الصين لحماية الاتفاق النووي".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف عقوباتها على منشأة فوردو الإيرانية ردا على إعادة إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم فيها، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT