الكرملين يرحب بدعوة نزاربايف استضافة كازاخستان لقاء بوتين زيلينسكي

رحب الكرملين بدعوة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف، لاستضافة بلاده أول لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وأعرب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف اليوم، عن امتنان الكرملين لنزاربايف وتقديره لجهود الشركاء في كازاخستان لإعادة العلاقات الروسية الأوكرانية إلى مجاريها.

وقال إن بوتين "يؤيد إنعاش هذه العلاقات وعودتها إلى طبيعتها، شرط توفر نية وإرادة مماثلة من جانب كييف لذلك".

وأضاف: "بالطبع بوتين قال إنه لا يرفض عقد مثل هذه الاجتماعات بما فيها هذا الاجتماع أيضا، لكنه يعتقد أن الاجتماع من أجل الاجتماع لن يحقق فائدة تذكر".

وتابع: "في هذا الصدد نحن نركز حاليا على الإعداد لتنسيق عمل رباعية النورماندي" التي تضم روسيا وفرنسا وأوكرانيا وألمانيا.

وفي دعوته لاستضافة لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني، أعرب نزاربايف عن ثقته بقدرة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على الاتفاق حول تسوية النزاع في شرق أوكرانيا حين يلتقيا.

وقال نزاربايف متحدثا في الجلسة الخامسة لندوة "أستانا كلوب" السياسية في بلاده: "الآن التقيت السيد زيلينسكي واستمعت إليه، وبالأمس تحدثت مع بوتين حول كيفية حل هذه القضية لاحقا... أرى أنه لابد من عقد لقاء شخصي بين رئيسي روسيا وأوكرانيا".

وأشار نزاربايف إلى أنه حصل على موافقة زيلينسكي وأبلغ بوتين بها، لافتا إلى أنه عرض استضافة بلاده هذا اللقاء.

المصدر: RT