بيسكوف: بوتين أكد لماكرون وزيلينسكي رغبته في استئناف العمل في إطار "مجموعة نورماندي"

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين، أكد للرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رغبته في استئناف العمل "بمجموعة نورماندي".

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وردا على سؤال صحفي حول آفاق عقد قمة النورماندي بعد إجراء عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "أما مجموعة النورماندي فتعرفون أنه جرت هناك مكالمتان هاتفيتان بين بوتين وزيلينسكي وبين بوتين وماكرون. وبشكل عام تم تأكيد الرغبة السياسية في استئناف العمل في إطار مجموعة النورماندي على المستوى العالي".

وأضاف أن بوتين يشير كل مرة إلى ضرورة الإعداد الموضوعي لهذا اللقاء من أجل جعله أكثر فعالية".

من جهته أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم سريستايكو، اليوم الاثنين، عن استعداد الرئيس زيلينسكي لعقد لقاء في إطار "مجموعة النورماندي" أيضا.

وقال في مؤتمر صحفي تم بثه على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية: "نخطط لإجراء اجتماع لمجموعة النورماندي في المستقبل القريب. على الأقل إن الرئيس زيلينسكي جاهز لعمل ذلك ليس في ديسمبر القادم بل الشهر الجاري".

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي