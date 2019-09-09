 
مباشر

بيسكوف: بوتين أكد لماكرون وزيلينسكي رغبته في استئناف العمل في إطار "مجموعة نورماندي"

أخبار روسيا

بيسكوف: بوتين أكد لماكرون وزيلينسكي رغبته في استئناف العمل في إطار
Sputnik
الكرملين، موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdlx

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين، أكد للرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رغبته في استئناف العمل "بمجموعة نورماندي".

إقرأ المزيد
بوتين يبحث مع زيلينسكي التسوية الأوكرانية والتحضير لقمة
بوتين يبحث مع زيلينسكي التسوية الأوكرانية والتحضير لقمة "النورماندي"

وردا على سؤال صحفي حول آفاق عقد قمة النورماندي بعد إجراء عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "أما مجموعة النورماندي فتعرفون أنه جرت هناك مكالمتان هاتفيتان بين بوتين وزيلينسكي وبين بوتين وماكرون. وبشكل عام تم تأكيد الرغبة السياسية في استئناف العمل في إطار مجموعة النورماندي على المستوى العالي".

وأضاف أن بوتين يشير كل مرة إلى ضرورة الإعداد الموضوعي لهذا اللقاء من أجل جعله أكثر فعالية".

من جهته أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم سريستايكو، اليوم الاثنين، عن استعداد الرئيس زيلينسكي لعقد لقاء في إطار "مجموعة النورماندي" أيضا.

وقال في مؤتمر صحفي تم بثه على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية: "نخطط لإجراء اجتماع لمجموعة النورماندي في المستقبل القريب. على الأقل إن الرئيس زيلينسكي جاهز لعمل ذلك ليس في ديسمبر القادم بل الشهر الجاري".

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هندية تنجب في سن الـ74 بعد 6 عقود من المحاولات