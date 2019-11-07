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موسكو تنفي بشدة مزاعم صحيفة أمريكية بوجود مقاتلين روس في ليبيا

أخبار روسيا

موسكو تنفي بشدة مزاعم صحيفة أمريكية بوجود مقاتلين روس في ليبيا
Sputnik
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نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بشدة المزاعم التي روّجت لها صحيفة "نيويورك تايمز" بوجود عشرات المقاتلين الروس في ليبيا.

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وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى إسرائيل: "أرفض بشكل قطعي مثل هذه المزاعم".

وتابع: "نحن نعمل من أجل تحقيق التسوية في ليبيا، وندعم الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك على خط الأمم المتحدة".

وأضاف: "نحن في حوار مع الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع، ولا نرى أساسا لمثل هذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أميركية أنواعا مختلفة من الخرافات والشائعات الخبيثة والافتراءات الموجهة ضدنا".

المصدر: تاس

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