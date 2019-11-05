درجة حرارة قياسية في موسكو في هذا الوقت من السنة

تسجل درجات الحرارة في موسكو، اليوم الثلاثاء، رقما قياسا، حيث من المنتظر أن تبلغ 13 درجة فوق الصفر، وهذا يعتبر أمرا فريدا في مثل هذا الوقت.

وقال الخبير في معهد الرصد الجوي ميخائيل ليوس، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في الماضي في مثل هذا اليوم، بلغت 10.3 سنة 1922 أي قبل 97 سنة.

وأوضح أنه من المنتظر أن يكون الطقس دافئا اليوم حيث تتراوح درجات الحرارة من 9 إلى 14 درجة فوق الصفر بموسكو وضواحيها، وسيكون الطقس ممطرا.

وسيبلغ الضغط الجوي 732 مليمترا وهو أقل بكثير من المعتاد، وستصل سرعة الريح إلى 5-10 متر في الثانية.

المصدر: نوفوستي