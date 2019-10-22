الجيش السوري يدخل قرى جديدة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا

أفادت وكالة سانا السورية بدخول وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء قرية الضبيب جنوب غرب تل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

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ووسع الجيش السوري نطاق انتشاره بريف الحسكة ودخل عدة قرى جديدة، الكوزلية شويش والنوفلية والمحل والبدران والحزام وكهفة المراطي، في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة، بالتوازي مع تحرك وحدات أخرى لاستكمال انتشارها بريف الحسكة الشمالي، فيما تواصل وحدات أخرى استكمال انتشارها بالريف الشمالي الغربي على طريق الحسكة-حلب الدولي.

كما نشر الجيش أمس الاثنين وحداته في عدد من القرى والبلدات بريف منبج شمال شرقي حلب.

المصدر: وكالات