الجيش السوري ينشر وحدات جديدة في عين العرب (فيديو)

نشر الجيش السوري، اليوم الخميس، وحدات عسكرية جديدة في منطقة عين العرب التي دخلتها قواته، أمس الأربعاء، لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية.

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن وحدات من الجيش السوري في طريقها إلى "سوق الهال" شمال مدينة عين العرب، وهي منطقة تقع على بعد نحو 100 متر عن الشريط الحدودي مع تركيا، وبذلك يكون الجيش السوري وصل إلى هذه المنطقة للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الوضع الميداني لا يزال على حاله بالنسبة لمدينة الرقة، حيث لم تدخل قوات الجيش بعد إلى المدينة.

المصدر: RT + وكالات