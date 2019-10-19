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الطوارئ الروسية: العثور على 7 مفقودين أحياء بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارك

أخبار روسيا

الطوارئ الروسية: العثور على 7 مفقودين أحياء بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارك
Sputnik Vadim Kofman
موظفو وزارة الطوارئ الروسية في مكان انهيار السد في إقليم كراسنويارسك
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، العثور على 7 من 13 مفقودا وهم أحياء، بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارسك (شرق سيبيريا)، أودى بحياة 15 شخصا.

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وأضافت الوزارة أن البحث عن المفقودين الستة الآخرين سيتواصل على مدار 24 ساعة.

وكان سد بحوض مائي تابع لأحد مناجم الذهب في المنطقة انهار، فجر اليوم السبت، ما أسفر عن غمر مساكن للعمال وخلف 15 قتيلا.

وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، فقد تم إرسال نحو 300 منقذ وست مروحيات من نوع "مي-6" وعدد من السفن الصغيرة إلى منطقة الحادث للتعامل مع آثاره والبحث عن المفقودين.

المصدر: نوفوستي

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