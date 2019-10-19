مقتل 12 شخصا جراء انهيار سد بإقليم كراسنويارسك في روسيا

قضى 12 شخصا جراء انهيار سد للمياه بإقليم كراسنويارسك بسيبيريا شرق روسيا، حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت.

وقال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ:" تم تأكيد مقتل 12 شخصا"​​​.

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 10 وفقدان 15 شخصا.

ووفقا للمعطيات الأولية فإن سبب انهيار الممرات المائية في السد يعود إلى تآكل جسم السد وتغير شكله.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، وقعت كارثة انهيار السد عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت، في محيط قرية ششتينكينو، بمقاطعة كوراغنسكي في إقليم كراسنويارسك على نهر سيبا، ونتيجة لذلك غمرت مياه السد المنهار مساكن العمال القريبة منه وأدت إلى مقتل عدد منهم.

❗В Курагинском районе на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. На данный момент известно о 10 погибших. В настоящее время привлечены к реагированию 270 человек и около 50 ед. техники. pic.twitter.com/OIMdmVe6W1 — Красноярск. Городские новости (@gornovosti) October 19, 2019

المصدر: نوفوستي