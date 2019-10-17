 
مباشر

السفارة الروسية في أبو ظبي توضح مغزى الرمز "ДПС"

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjs6

أوضحت السفارة الروسية في أبو ظبي كيف جاءت أحرف " ДПС" المكتوبة على سيارات شرطة المرور المرافقة لموكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ المزيد
موكب بوتين في الإمارات تتقدمه سيارات شرطة بأحرف روسية
موكب بوتين في الإمارات تتقدمه سيارات شرطة بأحرف روسية

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن ممثل للبعثة الدبلوماسية الروسية في أبو ظبي قوله في هذا الشأن: "الجانب الإماراتي ربما أراد إظهار علامة اهتمام إضافية في إطار الاستقبال الحميم الذي خص به الرئيس الروسي".

تجدر الإشارة إلى أن الوفود الروسية من المستويات الأخرى، ترافقها دائما سيارات عادية من دون مثل هذه الكتابة باللغة الروسية.

وكان موكب الرئيس الروسي خلال زيارته إلى الإمارات قد تقدمته سيارتان من نوع مرسيديس كتب على مقدمتهما الأحرف الأولى باللغة الروسية لهيئة دوريات المرور (ДПС)، لكن السيارات حملت لوحات ترقيم محلية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنازة إيرلندي تتحول لضحك هستيري بسبب "تحدثه" من القبر