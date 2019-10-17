السفارة الروسية في أبو ظبي توضح مغزى الرمز "ДПС"

أوضحت السفارة الروسية في أبو ظبي كيف جاءت أحرف " ДПС" المكتوبة على سيارات شرطة المرور المرافقة لموكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن ممثل للبعثة الدبلوماسية الروسية في أبو ظبي قوله في هذا الشأن: "الجانب الإماراتي ربما أراد إظهار علامة اهتمام إضافية في إطار الاستقبال الحميم الذي خص به الرئيس الروسي".

تجدر الإشارة إلى أن الوفود الروسية من المستويات الأخرى، ترافقها دائما سيارات عادية من دون مثل هذه الكتابة باللغة الروسية.

وكان موكب الرئيس الروسي خلال زيارته إلى الإمارات قد تقدمته سيارتان من نوع مرسيديس كتب على مقدمتهما الأحرف الأولى باللغة الروسية لهيئة دوريات المرور (ДПС)، لكن السيارات حملت لوحات ترقيم محلية.

المصدر: نوفوستي