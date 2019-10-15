موكب بوتين في الإمارات تتقدمه سيارات شرطة بأحرف روسية

رافقت موكب الرئيس الروسي لدى وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة سيارات لشرطة المرور كتبت عليها الأحرف الأولى لهيئة دوريات الطرق باللغة الروسية.

ونشر الصحفي الروسي دميتري سميرنوف على حسابه في "تيوتر" مقطع فيديو للحدث، معلقا بقوله إن الإماراتيين بذلك يظهرون أعلى مستويات الاحترام تجاه الرئيس الروسي.

До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل اليوم في زيارة دولة إلى الإمارات قادما من السعودية، وقد زار بوتين الإمارات عام 2007، كما أن الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اجتمعا 10 مرات، وتحادثا هاتفيا مرات عديدة، كان آخرها في 10 يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي