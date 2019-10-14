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وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية

المستثمرون الروس متحمسون للاكتتاب في "أرامكو"

مال وأعمال

المستثمرون الروس متحمسون للاكتتاب في
Reuters
المستثمرون الروس متحمسون للاكتتاب في "أرامكو"
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كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف للصحفيين، أن هناك عددا من المستثمرين الروس مهتمون بالمشاركة في الاكتتاب العام لشركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو".

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وقال المسؤول الروسي الذي يرافق الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته اليوم للسعودية: "في الأساس لدى روسيا الكثير من القدرات للاستثمار بكثافة في "أرامكو" السعودية. وبسبب ذلك، فإن عددا من المستثمرين الروس لديهم مصلحة في هذا الاكتتاب العام".

وكشف دميتريف في وقت سابق أن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، الذي يعمل مع أكبر الصناديق الاستثمارية في الدول الآسيوية، يتوقع أيضا طلبا كبيرا على الاكتتابات العامة الأولية في "أرامكو" بين المستثمرين من هذه المنطقة، وخاصة الصينيين.

ومن المرجح أن تطلق السعودية هذا الأسبوع الاكتتاب العام بشركة "أرامكو"، لتكون أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ، بطرح 2% من أسهم الشركة، تدر على الشركة ما قيمته 40 مليار دولار.

وتعتزم السلطات السعودية إجراء الاكتتاب العام في "أرامكو" أولا في بورصة محلية ثم على منصة أجنبية، ووضعها في إطار مشترك، وبالإجمال تنوي السعودية طرح 5% من أسهم "أرامكو".

وينظم صندوق الاستثمار الروسي المباشر بالتعاون مع الجانب السعودي، أعمال منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي يجمع أكثر من 300 مشارك من البلدين في الرياض اليوم الاثنين.

المصدر: "إنترفاكس"

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