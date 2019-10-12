من المقرر أن يعلن خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية عن أول استثمار لشركة النفط السعودية أرامكو في روسيا.

ويأتي الاستثمار في إطار التعاون بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق السيادية السعودي PIF.



وستقوم الأطراف بشراء حصة نسبتها 30% في "نوفوميت"، وهي شركة روسية متخصصة في صناعة مضخات عالية التقنية للقطاع النفطي.



بالمقابل حصلت "نوفوميت" بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على تراخيص لدخول سوق المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.



ويأتي استثمار "أرامكو" بفضل تقارب قيادتي روسيا والسعودية، الذي حدث في السنوات الماضية، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإعطاء زخم للتبادل التجاري والارتقاء به ليتماشى مع إمكانات البلدين.



كذلك تم الاتفاق على تأسيس منصة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وبالفعل تم اعتماد مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار.



ويبدأ الرئيس الروسي الأسبوع المقبل جولة خليجية، حيث يزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء.



ومن المخطط أن يتم خلال زيارة بوتين للملكة التوقيع على قرابة 30 وثيقة، منها اتفاقات تجارية، وفقا لما أعلنه الكرملين الجمعة الماضي.



المصدر: RT



