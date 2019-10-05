 
مباشر

ولي عهد السعودية يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز

أخبار روسيا

ولي عهد السعودية يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز
واس
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhsw

قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل دميتريف، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي هذا التقليد تقديرا لجهود الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، في تقوية التعاون بين السعودية وروسيا.

ولي عهد السعودية يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز
واس

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

ولي عهد السعودية يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز
واس

وحضر مراسم التقليد واللقاء وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني، عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان.

ولي عهد السعودية يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز
واس

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما أكثر الأماكن أمانا في حال اندلاع وباء عالمي؟