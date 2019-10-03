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بوتين والملك عبد الله الثاني يشاركان في منتدى "فالداي" بسوتشي

أخبار روسيا

بوتين والملك عبد الله الثاني يشاركان في منتدى
Reuters Alexander Nemenov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك الأردني عبد الله الثاني - أرشيف
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يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وملك الأردن، عبد الله الثاني، وعدد من الزعماء الآخرين، اليوم الخميس، في أعمال منتدى "فالداي" في مدينة سوتشي.

ومن المقرر أيضا أن يشارك في أعمال المنتدى رئيس كازاخستان، قاسم دجومارت، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي.

وبدأ المنتدى السنوي الـ16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، أعماله في مدينة سوتشي يوم 30 سبتمبر وستتواصل حتى اليوم الخميس 3 أكتوبر.

المصدر: وكالات

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