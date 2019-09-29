بوتين يهنئ يهود روسيا برأس السنة العبرية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبناء الجالية اليهودية في البلاد بعيد رأس السنة العبرية الجديدة، مشيدا بدورهم في حياة روسيا.

ولفت الرئيس الروسي في برقية نشرت اليوم الأحد على موقع الكرملين إلى أن هذا العيد العريق يرمز إلى سعي الناس إلى الطهارة الروحية وتطوير أنفسهم ويشجعهم على الاهتمام بنقاء أفكارهم وتصرفاتهم.

وأشاد بوتين بجدية تعامل المنظمات اليهودية الروسية مع الإرث الروحي والتاريخي والثقافي منقطع النظير لأسلاف اليهود، مشيرا إلى أهمية تعليم الأجيال الجديدة تقاليد وعادات آبائها.

وأشار بوتين إلى الدور النشط للمنظمات اليهودية في حياة المجتمع الروسي وتطبيق مبادرات اجتماعية وخيرية مهمة، علاوة على دعمها للحوار البناء بين القوميات والأديان في البلاد.

واختتم الرئيس الروسي رسالته متمنيا الرفاه والسعادة والازدهار ليهود روسيا في العام الجديد حسب التقويم العبري.

المصدر: RT