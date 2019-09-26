هبوط اضراري قاس لطائرة في سيبيريا

أكدت مصادر إعلام روسية أن 56 شخصا تلقوا إصابات مختلفة عقب هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق البلاد.

وأشارت مصادر في وزارة الصحة الروسية إلى أن المصابين جميعهم نقلوا إلى مشاف مختصة وتمت معاينتهم وعلاجهم، وأخرجوا جميعهم من المشافي ما عدا امرأة واحدة كانت تعاني من رضوض في الكلى والعمود الفقري.

وقالت إحدى المسافرات التي كانت على متن الطائرة المذكورة "إن الرحلة جرت على نحو جيد إلى أن اقتربت الطائرة من مدرج الهبوط لنلاحظ ظهور دخان في القسم الخلفي منها.. أكثر ما جعلني أشعر بالخوف هو نظرات أحد مضيفي الطيران الذي كان موجودا معنا على متن الطائرة، لقد بدأت بالبكاء وتلاوة الصلوات بعد أن لامست الطيارة أرض المدرج، كان على متنها الكثير من الأطفال، وجميعهم بدأوا بالبكاء".

وتجدر الإشارة إلى طائرة "بوينغ 767-300" المذكورة التابعة لشركة Azur Air كانت قد نفذت هبوطا اضطراريا في مدينة برناؤول الروسية مساء الأربعاء 25 سبتمبر الجاري، بعد أن لاحظ الطيارون ظهور دخان من احد أجزائها.وحملت هذه الطائرة القادمة من فيتنام على متنها 341 شخصا، من بينهم 10 من أفراد الطاقم.

المصدر: وكالات روسية