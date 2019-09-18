قوات الأمن تحاصر إرهابيين جنوب روسيا

أفاد مصدر أمني روسي بتصفية إرهابيين اثنين فجر اليوم الأربعاء خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقار جنوبي البلاد.

وأشار المصدر إلى أن العملية الأمنية نفذت في ضواحي بلدة تشيغيم شمال عاصمة الجمهورية نالتشيك، مضيفا أنه "تمت تصفية كلا المسلحين المحاصرين في بيت خاص في تشيغيم".

Двое боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции. По данным НАК, боевики планировали совершить теракт. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним.



Видео: ТАСС/НАК pic.twitter.com/iZ4PNgvi7g — ТАСС (@tass_agency) September 18, 2019

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وذكر المصدر، أن أحدا من رجال الأمن لم يصب بأذى جراء العملية.

وقررت الأجهزة الأمنية إجراء عملية لمكافحة الإرهاب في جزء من بلدة تشيغيم بعد أن تلقت الثلاثاء معلومات عن تواجد عناصر جماعة دينية متطرفة وأعوانهم في أحد البيوت الخاصة في المنطقة، وتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية في أراضي الجمهورية.

المصدر: "إنترفاكس