خانته المظلة.. مقتل سائح روسي في تركيا

لقي سائح روسي مصرعه في مدينة أنطاليا التركية، يوم السبت الماضي، إثر انقطاع حبل مظلته أثناء ممارسته رياضة التحليق بالمظلة فوق البحر.

وقالت القنصلية الروسية في مدينة أنطاليا، إن القتيل من مواليد عام 2001، وأصيب بجروح خطيرة خلال الطيران بمظلة يجرها زورق في البحر. ولكن حبال المظلة انقطعت لسبب ما، وحملت الرياح الشديدة المظلة ليسقط الشاب من ارتفاع 30 مترا بين شجر النخل على الشاطئ، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأضافت القنصلية أن والدة الشاب تأذت أيضا خلال الحادث، لكنها غادرت المستشفى لاحقا.

واليوم الاثنين، اعتقلت الشرطة التركية، على خلفية الحادثة، اثنين من موظفي الشركة المحلية المشرفة على عمل وسائل الترفيه والرياضة الشاطئية في المنطقة.

المصدر: قناة زفيزدا