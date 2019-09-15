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بالفيديو.. النيران تلتهم معبدا مسيحيا في الأورال

أخبار روسيا

بالفيديو.. النيران تلتهم معبدا مسيحيا في الأورال
Sputnik
صورة أرشيفية لكنيسة خشبية صغيرة في روسيا
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اندلعت النيران بشدة، في كنيسة أرثوذكسية خشبية في قرية فيرخنايا سيسرت بمقاطعة سفيردلوفسك في جبال الأورال الروسية.

وتم نشر شريط فيديو للحادث على قناة NTV Telegram، وفيه ظهرت ألسنة النيران وهي تلتهم المعبد، وبقي رجال الإطفاء يقاومون الحريق لمدة ساعة ونصف الساعة وتمكنوا بمساعدة السكان المحليين، من إخماده.

ونقلت القناة، عن بعض السكان القول، إن الحريق مفتعل، ولكن هناك من يقول، إن سببه، ربما سقوط شمعة على السجاد بداخل الكنيسة. 

وأشارت إلى وجود 6 أشخاص في المعبد، عند اشتعال النيران فيه، تمكنوا من مغادرته بسلام. وذكر رجال الإطفاء، أن مساحة الحريق، بلغت 180 مترا مربعا.

وتجدر الإشارة إلى أن المبنى كان مؤقتا، وتم بناؤه للمصلين، خلال فترة ترميم مجمع كنيسة صعود السيدة العذراء التي تم تشييدها عام 1916.

وقالت أنجيلا تامبوفا، المتحدثة باسم أبرشية يكاترينبرغ، إن المصلى الخشبي الذي احترق، نسخة طبق الأصل لمعبد أرثوذكسي صغير قام البلاشفة بإحراقه خلال العهد السوفيتي.   

المصدر: لينتا رو

 

 

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