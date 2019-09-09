روسيا والعراق يحييان الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

هنأ رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، نظيره العراقي، عادل عبد المهدي، بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد.

وفي برقية تهنئة، أشار مدفيديف إلى أن "التفاعل الروسي العراقي يتطور باطراد على أساس تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة".

وأعرب رئيس الحكومة الروسية عن اعتقاده بأن "زيادة توسيع التعاون في المجالين التجاري الاستثماري والثقافي الإنساني، تتفق كليا والمصالح الجوهرية لروسيا والعراق".

ويوم أمس الأحد، التقى رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية العراقية، السفير إسماعيل شفيق محسن، السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، في مقر الوزارة ببغداد.

وسلم السفير الروسي للجانب العراقي برقيات تهنئة موجهة إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد علي الحكيم، من نظرائهم الروس، فلاديمير بوتين، ودميتري مدفيديف، وسيرغي لافروف، بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سفير #روسيا_الاتحادية ماكسيم ماكسيموف يسلم برقيات تهنئة الى كل من ⁦@BarhamSalih⁩ و ⁦@AdilAbdAlMahdi⁩ و ⁦@maalhakim⁩ من نظرائهم الروس بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى ال (٧٥) لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والتي بدأت بتاريخ ٩/٩/١٩٤٤ 🇮🇶 🇷🇺 https://t.co/Wvxc4kh0LH — Haidar M Hadi حيدر منصور هادي العذاري (@HaidarHadi) September 8, 2019

واليوم الاثنين، تقيم السفارة العراقية، بمشاركة شركتي "لوك أويل" و"غازبروم نفط" الروسيتين، حفلا في موسكو لإحياء الحدث التاريخي. وبعث منظمو الحفل دعوات لعشرات الأشخاص الذين أسهموا بقسط في تطوير العلاقات بين روسيا والعراق. وتضم قائمة المدعوين 8 من أبناء الجالية العراقية في روسيا، من بينهم زميلانا سلام مسافر (مقدم برنامج "قصارى القول")، ومحمد الطيار (كبير المدققين اللغويين).

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي والعراق في 9 سبتمبر عام 1944، ثم انقطعت في يناير عام 1955 بمبادرة من الحكومة العراقية، واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية في 19 يوليو عام 1958.

واعترفت حكومة العراق بروسيا الاتحادية بصفتها وارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي. وللعراق سفارة في موسكو، ولروسيا سفارة في بغداد، وقنصلية في أربيل والبصرة.

المصدر: RT + وكالات