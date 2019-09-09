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موسكو تحتفل بعيد ميلادها

أخبار روسيا

موسكو تحتفل بعيد ميلادها
Sputnik Maksim Blinov
الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد موسكو الـ872، 7 سبتمبر 2019
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احتفلت العاصمة الروسية موسكو يومي السبت والأحد الماضيين بعيد ميلادها الـ872.

وشهدت المدينة خلال اليومين العديد من الفعاليات الاحتفالية والمعارض الخاصة والحفلات والمسابقات الموسيقية والرياضية والأدبية والمسرحيات والألعاب النارية.

وأفاد عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، بأن أكثر من 4 ملايين شخص حضروا الاحتفالات المكرسة لهذا العيد السبت الماضي.

وباتت الاحتفالات بعيد ميلاد موسكو العام الجاري، مكرسة للذكرى السنوية الـ80 لتأسيس مركز معارض عموم روسيا.

المصدر: وكالات

 

 

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