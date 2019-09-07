 
مباشر

ترامب مهنئا روسيا وأوكرانيا: تبادل المعتقلين قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو السلام

أخبار روسيا

ترامب مهنئا روسيا وأوكرانيا: تبادل المعتقلين قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو السلام
Reuters ERIN SCOTT
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdcy

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل المعتقلين، معتبرا أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو إحلال السلام في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "نفذت روسيا وأوكرانيا منذ وقت قليل تبادلا لعدد كبير من المعتقلين. يمثل هذا الأمر خبرا جيدا جدا وربما خطوة ضخمة أولى نحو السلام. التهاني لكلا البلدين!".

إقرأ المزيد
إتمام عملية تبادل المعتقلين بين موسكو وكييف
إتمام عملية تبادل المعتقلين بين موسكو وكييف

ونتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنجزت موسكو وكييف، في وقت سابق من السبت، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا، في إجراء لاقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين وكذلك في العالم.

وتعليقا على هذا التطور، اعتبرت الخارجية الروسية أن تنفيذ مثل هذه العملية بات ممكنا بفضل "إبداء الإدارة الأوكرانية الجديدة بقيادة زيلينسكي موقفا عاقلا واستعدادها للتوافقات".

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم، بالمرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين حول استئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا ووقف النزاع في منطقة دونباس شرق بلاده.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنرال أمريكي: ليست لدينا قوة ردع لحماية شركائنا بالمنطقة