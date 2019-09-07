صفقة تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن موسكو وكييف على وشك إتمام عملية واسعة النطاق لتبادل السجناء، أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.

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وأكدت وكالة "إنترفاكس" اليوم السبت أن حافلتين كبيرتين يعتقد أنهما تقلان سجناء أوكرانيين وصلتا من سجن ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع الحكومي في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة تحت حراس شرطية، بالتزامن مع هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني في المطار.

وذكر مارك فيغين، محامي المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا منذ عام 2015 بتهمة الإرهاب، على حسابه في "تويتر" اليوم، أن صفقة التبادل تشمل 35 أوكرانيا، بمن فيهم موكله و24 بحارا احتجزوا لدى روسيا بعد خرقهم حدود البلاد في مضيق كيرتش في نوفمبر العام الماضي.

في المقابل، أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن كييف ستسلم موسكو 33 مواطنا روسيا معتقلا لديها، بينهم رئيس الفرع الأوكراني لوكالة نوفوستي الروسية كيريل فيشينسكي المحتجز لدى كييف منذ مايو 2018 بتهمة خيانة الدولة ودعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

وأكد المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" (روسيا اليوم) دميتري كيسيليوف، أن فيشينسكي الذي قرر القضاء الأوكراني الإفراج عنه أواخر أغسطس سيغادر كييف إلى موسكو جوا في الدقائق القليلة المقبلة.

ونشرت وكالة "رابتلي" التابعة لـRT صورة تظهر المواطنين الروس المفرج عنهم في مطار بوريسبول في أوكرانيا قبيل مغادرتهم إلى روسيا.

⚡️Фото от Кирилла Вышинского. Аэропорт Борисполь. Перед вылетом.



Фото Ruptly pic.twitter.com/1kdAMDCBzC — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

وتخوض موسكو وكييف مفاوضات بشأن صفقة تبادل السجناء والمحتجزين اعتبارا من أواخر الصيف، وأعلن الرئيس الروسي بوتين مؤخرا في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك أن الصفقة ستتم في الأيام القليلة المقبلة.

كما أكد المحامي الأوكراني فالينتين ريبين أمس الجمعة أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقع مرسوم العفو عن السجناء الروس الذين تشملهم الصفقة.

المصدر: وكالات