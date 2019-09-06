 
مباشر

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

أخبار روسيا

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها
Sputnik Evgeniy Odinokov
انتخابات في مقاطعة موسكو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md8w

وجهت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، طالبتها فيها بمنع نشر أي دعايات في يومي 7 و8 سبتمبر.

إقرأ المزيد
"يوتيوب" تحجب فيديوهات لا تتفق مع أخبار وسائل الإعلام الغربية

وقالت الهيئة في بيان، أصدرته بمناسبة اقتراب يوم الانتخابات متعددة المستويات المقررة في 8 سبتمبر، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" (7 سبتمبر)، وفي يوم التصويت بعينه (8 سبتمبر).

وأضافت أنه في حالة عدم تجاوب الشركات والشبكات الأجنبية مع هذه المطالب، ستعتبر روسيا ذلك "تدخلا في شؤون البلاد السيادية وتأثيرا عدائيا إعاقة لإجراء انتخابات ديمقراطية، كما أنها تحتفظ بحقها في الرد بما هو مناسب".

وفي 8 سبتمبر، ستشهد 85 منطقة روسية أكثر من 5 آلاف حملة انتخابية متفاوتة المستوى، من بينها انتخابات بلدية وانتخابات محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب (الدوما) الروسي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دفاعا عن المسلمات.. ماذا قال نائب سيخي لبوريس جونسون داخل البرلمان؟