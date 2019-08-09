"يوتيوب" تحجب فيديوهات لا تتفق مع أخبار وسائل الإعلام الغربية

أعلنت لجنة الدفاع عن سيادة روسيا في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان) أن "يوتيوب" بدأت تحجب فيديوهات عن تظاهرات الاحتجاج في روسيا لا تتفق مع ما أوردته وسائل الإعلام الغربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة العمل التابعة للجنة في أعقاب اجتماعها الخميس 8 أغسطس.

وأشار أعضاء مجموعة العمل إلى أن المنظمات والمؤسسات الأمريكية وكذلك مواطني الولايات المتحدة وحلفاءها يتدخلون بنشاط في الحملات الانتخابية الروسية وذلك على خلفية اتهامات ومزاعم غير مبررة موجهة إلى روسيا حول ما يسمى تدخلها في الشؤون السياسية لتلك البلدان.

وفي هذا السياق لفت البيان إلى حقائق حجب معلومات عن تظاهرات الاحتجاج في موسكو لا تتفق مع أخبار أوردتها وسائل الإعلام الغربية على "يوتيوب".

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وأشار رئيس اللجنة، أندريه كليموف، إلى أن عملية حجب الفيديوهات لا تجري أوتوماتيكيا بل عمدا من قبل مسؤول أوكل بتنفيذ تلك المهمة.

وسبق لـ كليموف أن أعلن في وقت سابق أن لجنته سجلت حقائق التدخل الأجنبي في التظاهرات غير المنسقة وغير الشرعية. وتم تأكيد هذا الأمر في نشرات الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام الموالية للغرب التي تقدمت بتفسير منحاز للتظاهرات.

المصدر:تاس